Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Форвард провел первую тренировку вместе к новой командой.
Вчера француз был официально представлен в качестве новичка «Барсы» на стадионе «Камп Ноу».
12 июля 28-летний футболист перешел в каталонский клуб и заключил контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.
🇫🇷 French connection 🇫🇷— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2019
🤙 @samumtiti @AntoGriezmann @Dembouz pic.twitter.com/KYkAnFvP2d