Вт, 16.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Antoine Griezmann.

ФОТО: ALBERT GEA / REUTERS

Нападающий Антуан Гризманн приступил к работе с «Барселоной», передает sports.ru.

Форвард провел первую тренировку вместе к новой командой.

Вчера француз был официально представлен в качестве новичка «Барсы» на стадионе «Камп Ноу».

12 июля 28-летний футболист перешел в каталонский клуб и заключил контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.

    Читать также

    Актуально

    Читать также

    НАВЕРХ