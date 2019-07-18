Своевременный звонок в полицию помог спасти человека

Когда пожилой человек в лесу потерял ориентир и силы его оставили, он позвонил не в Центр тревоги, а своей знакомой. Спасительный звонок на номер 112 сделала уже она.

Полиция связалась с заблудившимся и объяснила ему, что он должен сам позвонить на номер 112, поскольку такой звонок позволит точно установить его местонахождение и быстро отправить помощь в нужное место. Но заблудившийся не смог перезвонить, а его речь была прерывистой и неясной.

Принимавшие участие в поисках полицейские патрули начали в деревне Лоотвина передвигаться по лесным дорогам и с помощью сирены устанавливать местонахождение человека. Пропавший сказал, что находится где-то на поляне. И больше ничего.

Работа стражей правопорядка принесла свои плоды: через некоторое время заблудившемуся показалось, что он слышит сирену. Полицейские продолжили свой путь и звали его по имени, пока наконец не услышали долгожданное «Я здесь!». Сразу заметить потерявшегося не удалось, поскольку он выбрал самую неподходящую для похода за грибами одежду: зеленый свитер и черные брюки.