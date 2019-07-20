Сб, 20.07.2019
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  • Фото: выставлен на продажу аутентичный рыбацкий хутор на Сааремаа

Фото: выставлен на продажу аутентичный рыбацкий хутор на Сааремаа

ФОТО: KV.EE

Полностью реновированный рыбацкий хутор на Сааремаа с нетерпением ждет новых хозяев, рассказывает Kodustiil

Кунгла - это эстонская мифологическая земля счастья, сказочная земля, а в островной деревне с таким же названием продается такой же сказочный хуторской комплекс.

ФОТО: KV.EE

Известный с 1926 года рыбацкий хутор полностью реновирован и готов к вселению новых жильцов. При реновации было выявлено и сохранено много старинных деталей. При этом не забыли и современные удобства.  

ФОТО: KV.EE

На земельном участке площадью 42 700 м2 находятся: главный дом, восстановленный гостевой дом, перевезенная из волости Тарвасту жилая рига и старая баня. 

ФОТО: KV.EE

На участке есть доступ к морю, неплохие дороги для передвижения и маленький морской пирс. А в 400 метрах - обновленный порт Кунгла. 

ФОТО: KV.EE

Подробности об этом интересном объекте - на портале недвижимости KV.EE.

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