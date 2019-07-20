Фото: выставлен на продажу аутентичный рыбацкий хутор на Сааремаа

Кунгла - это эстонская мифологическая земля счастья, сказочная земля, а в островной деревне с таким же названием продается такой же сказочный хуторской комплекс.

ФОТО: KV.EE

Известный с 1926 года рыбацкий хутор полностью реновирован и готов к вселению новых жильцов. При реновации было выявлено и сохранено много старинных деталей. При этом не забыли и современные удобства.

ФОТО: KV.EE

На земельном участке площадью 42 700 м2 находятся: главный дом, восстановленный гостевой дом, перевезенная из волости Тарвасту жилая рига и старая баня.

ФОТО: KV.EE

На участке есть доступ к морю, неплохие дороги для передвижения и маленький морской пирс. А в 400 метрах - обновленный порт Кунгла.

ФОТО: KV.EE