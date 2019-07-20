В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе

Правонарушение заметил один из прохожих. Он сообщил полицейским, которые оштрафовали граждан Германии, а также попросили их покинуть Венецию, передает Korrespondent.

#PoliziaLocale 👮‍♂️



Daspo urbano per due turisti tedeschi sorpresi a bivaccare ai piedi del ponte di Rialto



➡️ Allontanati dalla città e quasi mille euro di multa



Leggi la notizia ➡️ https://t.co/xm2vUJF7dL pic.twitter.com/mdNdL9UET1 — Comune di Venezia (@comunevenezia) 19 июля 2019 г.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов невежливыми людьми и заявил, что гости города обязаны его уважать. "Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", – добавил он.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов – за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.