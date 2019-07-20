Сб, 20.07.2019
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В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе

ФОТО: скриншот

Полиция Венеции оштрафовала на 950 евро двух туристов из Германии за приготовление кофе на ступенях моста Риальто. Об этом сообщает "Би-Би-Си" в субботу, 20 июля.

Правонарушение заметил один из прохожих. Он сообщил полицейским, которые оштрафовали граждан Германии, а также попросили их покинуть Венецию, передает Korrespondent.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов невежливыми людьми и заявил, что гости города обязаны его уважать. "Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", – добавил он.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов – за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.

Мост Риальто – старейший из четырех мостов через Гранд-канал в Венеции. Является одной из главных достопримечательностей города.

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