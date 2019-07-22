Пн, 22.07.2019
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Полиция просит помощи в поисках 12-летнего мальчика

Полиция разыскивает 12-летнего Дмитрия.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Таллинне 12-летнего Дмитрия.

Родные видели мальчика в последний раз вечером воскресенья. Около 21.00 мальчик сообщил, что потерял ключи отправился их искать на улицу. Домой он так и не вернулся. Телефона у мальчика при себе не было.

Приметы Дмитрия: рост около 140 см, среднего телосложения. Был одет в темно-синюю кофты, синие джинсы и белые ботинки.

Полиция проверила медучреждения, а также окрестности района Ласнамяэ. Если вы увидите изображенного на фото мальчика, сражу же звоните по номеру 112.

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