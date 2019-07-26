США прокомментировали захват Украиной российского танкера

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами», — говорится в сообщении.

Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2019 г.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер NEYMA 25 июля в порту города Измаил Одесской области. По данным ведомства, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. После допроса весь экипаж танкера отпустили, моряки уже прибыли в Россию.