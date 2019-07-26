Пт, 26.07.2019
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США прокомментировали захват Украиной российского танкера

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Украинская служба безопасности задержала российский танкер Neyma в Керченском проливе.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Поведение Украины в ситуации с задержанием российского танкера NEYMA в Одесской области является хорошим прецедентом для мирного разрешения споров. Об этом сообщило Посольство США в Киеве в своем Twitter-аккаунте, передает "Лента.ру".

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами», — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер NEYMA 25 июля в порту города Измаил Одесской области. По данным ведомства, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. После допроса весь экипаж танкера отпустили, моряки уже прибыли в Россию.

В России по-прежнему под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 

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