В Латвии и Литве цены топлива не изменились, в Эстонии выросли

Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное горючее также была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цены на топливо на АЗС Circle K сохранились на прежнем уровне - в пятницу литр бензина 95-й марки стоил 1,304 евро, а литр дизельного топлива - 1,214 евро.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки не изменилась и составила 1,185 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 0,3% до 1,085 евро за литр.

В Таллинне цены на топливо на АЗС Circle K на этой неделе выросли. Цены на бензин 95-й марки и дизельное горючее увеличились на 1% - до 1,357 евро и 1,327 евро за литр соответственно.