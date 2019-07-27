В Латвии и Литве цены топлива не изменились, в Эстонии выросли

На минувшей рабочей неделе в столицах Латвии и Литвы цены на топливо не изменились, а в Эстонии выросли, свидетельствуют данные агентства BNS.
Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное горючее также была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе.
В Риге цены на топливо на АЗС Circle K сохранились на прежнем уровне - в пятницу литр бензина 95-й марки стоил 1,304 евро, а литр дизельного топлива - 1,214 евро.
В Вильнюсе цена бензина 95-й марки не изменилась и составила 1,185 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 0,3% до 1,085 евро за литр.
В Таллинне цены на топливо на АЗС Circle K на этой неделе выросли. Цены на бензин 95-й марки и дизельное горючее увеличились на 1% - до 1,357 евро и 1,327 евро за литр соответственно.
Цены на автогаз в столицах стран Балтии не изменились - в Таллинне литр автогаза стоил 0,629 евро, в Риге - 0,565 евро, в Вильнюсе - 0,45 евро за литр.