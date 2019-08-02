Новые iPhone станут первыми смартфонами с пригодным для использования под водой экраном

iPhone не продвигаются компанией как полностью защищенные от воды. Тем не менее, рейтинг IP68 подразумевает, что смартфоны могут выдерживать около получаса на глубине до 2 метров, пишет Ferra.

Новая разработка Apple позволит управлять смартфоном под водой также, как и на открытом воздухе. Обычно сенсорные дисплеи не реагируют на нажатия в мокром состоянии, но Apple придумала, как исправить этот недостаток.