Не пора ли пересмотреть закон о гужевом транспорте?

Поверьте, я могла бы собрать под этими заметками сотни подписей, может быть, тысячи, поскольку во всех районах гремит музыка во всех ресторанах, просто в центре города их великое множество, а так-то страдают все. Представляете, скоро вся страна перестанет спать – кабаков становится всё больше и больше. Перестанут спать даже те, у кого чистая совесть, а они, говорят, спят всегда спокойно и безмятежно!

Вытиквере

На самом деле, под грохот ресторанов и баров вокруг улицы Харью я намеревалась написать об очередной книжной ярмарке, которую уже в двадцатый раз провела в Вытиквере Имби Паю. Погода в тот день была плохая, почти всё время шел дождь, ветер забирался под пальто, и те, кто не употребляет спиртного, продрогли до костей. Но народу было, как всегда, много, выступления писателей, как всегда, были интересны, и покупателей книг было предостаточно.

Ровно век назад была такая постреволюционная традиция в Российской империи: писатели сами продавали свои книги, активно общались с читателями, и читатели дорожили книгами, полученными из рук авторов. Хотя тогда время было голодное и совсем не книжное.

И сейчас во всем мире идет другая революция – антикнижная: нет больше привычных книжных шкафов, традиция читать книги, во всяком случае, в бумажном варианте везде исчезает. Всё необходимое человек находит в цифровом виде. Но именно здесь (а не только на шикарных международных книжных ярмарках), в Вытиквере, из года в год люди покупают и покупают книги, ставят на полки и в шкафы, листают страницы, может быть, что-то записывают на полях, стыдясь, прислоняют по утрам к масленке и читают, завтракая, и невольно оставляют следы от пальцев, перелистывая страницы. Я очень люблю такие книги – с пятнами, с подчеркиваниями, с загнутыми страницами, это ведь означает, что человек не мог оторваться от тома, чем бы он при этом ни занимался.

Хорхе Луис Борхес писал, что уже будучи слепым, он всё равно покупал новые книги, наслаждаясь тем, что ощупывал их, принюхивался к ним и ставил на полку.

Я полагаю, что пока есть люди, которые в плохую погоду из разных уголков Эстонии приезжают в маленький поселок Вытиквере и обходят ряды с книгами, выбирая желанное; предвкушают, думают, колеблются, сомневаются, решаются, а потом читают эти приобретенные книги, непременно читают, поскольку не обладают лишними деньгами, которые можно пустить просто так на ветер, – это видно по ним, лишних денег у них точно нет, они тратят только на необходимое, и к этому необходимому относятся книги; так вот, пока есть люди с книжными полками и шкафами, совсем плохо нам не будет. Я уверена. А чтение – привычка, рождаемая тишиной и уединением.