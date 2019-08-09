Учитесь: дом удалось выгодно продать с помощью холодного пива

Этот роскошный дом с четырьмя спальнями находится в Австралии. Как ни странно, покупателя на него долго не могли найти, пока за дело не взялся опытный маклер Ангус Грэхем. Предприимчивый маклер решил не сбавить цену, а наоборот поднять ее и всего-навсего заполнил холодильник пивом! Неизвестно, сколько денег потратил Ангус на пиво, но дом он продал на 80 000 австралийских долларов дороже первоначальной цены!