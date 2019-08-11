Пятикратный чемпион Финляндии по борьбе погиб в ДТП в Эстонии

Пятикратный победитель чемпионата Финляндии по борьбе Саид-Магомед Тасухановскончался в субботу от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии в Эстонии. О трагическом событии сообщил на своей странице в Фейсбуке борцовский клуб Helsingin Paini-Miehet, в котором занимался молодой человек, передает Yle.
18-летний уроженец Чечни только два месяца назад получил гражданство Финляндии и готовился представлять страну на международных первенствах. Летом Тасуханов уехал тренироваться в Чечню и возвращался оттуда проездом через Эстонию, где произошла авария.
Тасуханов за свою короткую жизнь успел пять раз выиграть чемпионат Финляндии среди юношей в возрасте младше 17 и 20 лет. Весной он завоевал серебряную медаль на первенстве Финляндии среди взрослых в весовой категории 65 кг.