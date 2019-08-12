Экспертиза: 16-летнего подростка сожгли в деревне Кюкитая заживо

Вечером того же дня полиция задержала пьяных 21-летнего Эдуарда Казе и 22-летнего Расмуса Тильга, которых заподозрили в поджоге дома. В начале июля суд арестовал 21-летнего Казе по подозрению в совершении убийства особо жестоким способом. В отношении Тильга был применен домашний арест.

Арестованные и подросток были знакомы друг с другом. В полицию поступали сообщения о том, что конфликт мог возникнуть из-за долга в 60 евро. Лейтенант полиции из криминального бюро Райн Восман сказал, что речь идет о сведении счетов между мужчинами. Каспар жил в доме с бабушкой, которая в момент поджога возилась в огороде и не пострадала. В день убийства во дворе дома находился и брат бабушки, по словам которого, подростка редко видели дома. Живущие неподалеку соседи сказали, что он постоянно общался с сомнительными компаниями, и его поведение становилось все более проблемным.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Каури Синкевичуса, судебно-медицинская экспертиза установила, что во время поджога дома молодой человек был еще жив. Он умер в результате пожара, причиной смерти стал угарный газ. Синкевичус сказал, что сейчас нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, били ли арестованные подростка до поджога, и имелись ли у него соответствующие травмы, которые не позволили ему убежать, или же во время возгорания он спал.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас подозрение квалифицируется как убийство с особой жестокостью, то есть как самое тяжкое преступление против личности. Какое обвинение в итоге предъявит прокуратура, выяснится, когда полиция соберет все доказательства и направит их в прокуратуру для вынесения соответствующего процессуального решения.

До окончания следствия невозможно сказать, насколько тот факт, что мальчика сожгли заживо, повлияет на расследование или наказание.