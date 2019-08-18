Фото: в Москве автобус с туристами врезался в столб

Как рассказали "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе московского главка ГИБДД, авария произошла на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов, на место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи.

Между тем информированный источник уточнил агентству, что автобус врезался в мачту городского освещения на шоссе Энтузиастов у дома 60, в нем находились граждане Китая.

Всего в автобусе было 32 человека.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса. Как отметил собеседник "Интерфакса", рассматриваются различные версии, в том числе о том, что водителю могло стать плохо за рулем.

По предварительным данным, пострадали 15 человек. Бригада скорой помощи зафиксировала у пострадавших ссадины и ушибы, госпитализация никому не потребовалась, передает "Медуза".