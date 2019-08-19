Две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. На это обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.
8 августа Минобороны России сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
В понедельник Зербо опубликовал в своем «Твиттере» интерактивную карту, на которой показано, как облако радиации могло распространяться над территорией центральной России после взрыва.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.
В интервью изданию Wall Street Journal Зербо сообщил, что отсутствие информации из мониторинговых центров в Дубне и Кирове обеспокоило специалистов ДВЗЯИ. На вопрос о причинах молчания станций российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью.
Это вызвало подозрение наблюдателей в том, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии, отметил Зербо.