Мониторинг соблюдения договора проводится Службой специального контроля Минобороны России. Русская служба Би-би-си направила запрос в военное ведомство и ожидает ответа.

Что взорвалось под Северодвинском?

Какие именно испытания привели к взрыву под Северодвинском, до сих пор точно не известно.

Минобороны сообщало, что произошел взрыв и возгорание изделия при испытании «жидкостной реактивной двигательной установки». 10 августа «Росатом» заявил, что на морской платформе проходили испытания ракеты «с радиоизотопным источником питания».

По информации газеты New York Times, чиновники в США подозревают, что под Северодвинском, возможно, проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», о которой президент России Владимир Путин впервые рассказал в марте 2018 года. Эту же версию поддержал у себя в «Твиттере» президент США Дональд Трамп.

Газета «Ведомости» писала со ссылкой на источник в оборонной промышленности, что сотрудники ВНИИЭФ погибли при испытании двигателя корабельной ракеты, состоявшей на вооружении ВМФ России.

12 августа стало известно, что восемь сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ награждены орденами Мужества (пятеро из них - посмертно).