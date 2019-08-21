Его жизни угрожает опасность: полиция разыскивает 46-летнего мужчину

Полиция получила сообщение об исчезновении Яака в понедельник, но, по словам близких, о мужчине ничего не слышно с 17 августа. Тогда, по словам знакомых, он находился в Тарту. Полиция сразу же приступила к сбору информации и прочесыванию окрестностей. Было проверено как его место остановки в Тарту, так и дом в Пыльтсамаа. К сожалению, пока поиски не дали результатов.

По словам близких, мужчина должен употреблять лекарства, но он не взял их с собой, поэтому его жизни может угрожать опасность.

Приметы Яака: рост примерно 185 см, среднее телосложение, он носит очки и имеет залысины. Пропавший может быть одет в темно-серую футболку, зеленоватые бриджи и шлепки. У него может быть с собой планшет и сумка с одеждой.