Ср, 21.08.2019
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  • Его жизни угрожает опасность: полиция разыскивает 46-летнего мужчину

Его жизни угрожает опасность: полиция разыскивает 46-летнего мужчину

Пропавший Яак.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи общественности, чтобы найти пропавшего в Тарту 46-летнего Яака.

Полиция получила сообщение об исчезновении Яака в понедельник, но, по словам близких, о мужчине ничего не слышно с 17 августа. Тогда, по словам знакомых, он находился в Тарту. Полиция сразу же приступила к сбору информации и прочесыванию окрестностей. Было проверено как его место остановки в Тарту, так и дом в Пыльтсамаа. К сожалению, пока поиски не дали результатов.

По словам близких, мужчина должен употреблять лекарства, но он не взял их с собой, поэтому его жизни может угрожать опасность.

Приметы Яака: рост примерно 185 см, среднее телосложение, он носит очки и имеет залысины. Пропавший может быть одет в темно-серую футболку, зеленоватые бриджи и шлепки. У него может быть с собой планшет и сумка с одеждой.

Полиция просит всех, кто видел Яака после 17 августа или располагает информацией о его месторасположении, звонить по номеру 112.

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