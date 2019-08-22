В Эстонии на берегу обнаружен каяк пропавшего латыша

Указывается, что известно и дальнейшее направление поисков. Кроме того, людей призывают помочь в поисковых работах, позвонив предварительно Гундару Патмалниексу (+371 29669185).

Напомним, 16 августа Айгар Аудерс 1960 года рождения отправился на каяке с Колки на остров Роню и пропал без вести.

Как сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска, мужчина отчалил от Колки примерно в 8 утра, а после 11:00 с ним больше нельзя было связаться. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, он планировал после острова Роню отправиться дальше на острова Абрука и Саарема.

Место, где был найден каяк. ФОТО: Ekrānšāviņš

На Аудрерсе была серо-черная куртка, черный спасательный жилет, на голове была черного или песочного цвета кепка с длинной пришитой стороной.

В поисках этого мужчины уже два дня задействованы ресурсы армии.