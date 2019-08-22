Чт, 22.08.2019
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  • В Эстонии на берегу обнаружен каяк пропавшего латыша

В Эстонии на берегу обнаружен каяк пропавшего латыша

ФОТО: Jūras laivas

На пляже Матси на побережье Эстонии обнаружен каяк пропавшего Айгара Аудерса, сообщает страница в Facebook Jūras laivas.

Указывается, что известно и дальнейшее направление поисков. Кроме того, людей призывают помочь в поисковых работах, позвонив предварительно Гундару Патмалниексу (+371 29669185). 

Напомним, 16 августа Айгар Аудерс 1960 года рождения отправился на каяке с Колки на остров Роню и пропал без вести.

Как сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска, мужчина отчалил от Колки примерно в 8 утра, а после 11:00 с ним больше нельзя было связаться. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, он планировал после острова Роню отправиться дальше на острова Абрука и Саарема. 

Место, где был найден каяк.

ФОТО: Ekrānšāviņš

На Аудрерсе была серо-черная куртка, черный спасательный жилет, на голове была черного или песочного цвета кепка с длинной пришитой стороной.

В поисках этого мужчины уже два дня задействованы ресурсы армии. 

Национальные вооруженные силы Латвии напоминают, что шанс благополучного исхода увеличивает своевременное оповещение и использование личных спасательных средств. Если произошла беда в море, то немедленно звоните в MRCC Rīga по номеру 115.

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