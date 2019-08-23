Средняя пенсия по старости за год значительно выросла

По сравнению с первым кварталом года пенсия выросла на 8,1 процента, а за год на 7,7 процента.

Средняя пенсия выросла во втором квартале за год на 10,7 процента до 468,8 евро. В первом квартале средняя пенсия составляла 430 евро, то есть рост за квартал составил 9 процентов.