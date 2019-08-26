Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 18 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Риги в Прагу начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 63 евро
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 125 евро
Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 140 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кералу начиная с 417 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 462 евро
Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 520 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гавану начиная с 545 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 18 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 37 евро
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 40 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 50 евро
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 61 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону/Барселону начиная с 82 евро
Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 120 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 280 евро