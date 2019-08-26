Фото: в снесенных развалинах дома нашли капсулу времени

«Капсулу времени нашли во время сноса здания совершенно случайно. Отделявший на объекте материалы из дерева украинец подошел ко мне и спросил, что это за труба», - рассказал экскаваторщик столичной фирмы Kiviluks, занимающейся сносом здания, Тийт Прегель. Сам Прегель, уже три года выполняющий аналогичную работу, никогда раньше исторических находок не делал.

Заслуживающую внимание находку передали представителю технадзора, а сегодня в волостной управе Тори состоялось ее торжественное вскрытие.

Из тяжелой, позеленевшей от времени металлической трубы достали акт о закладке краеугольного камня, отпечатанный на машинке на пяти страницах, советские монеты, две газеты на русском и три на эстонском языках. Если бумага сохранилась хорошо, то копейки время не пощадило.

Из акта выяснилось, что 11 июня 1962 года был заложен краеугольный камень нового здания средней школы рабочей молодежи Синди, которую построили по проекту архитекторов М. Порти и П. Брунея.

Среди прочих в трубе нашли газету «Пярнуский коммунист» от 9 июня 1962 года, которая стоила тогда две копейки. Передовица газеты под названием «Отцы и дети» рассказывает о Карле и Велло Йыумеэсах, первый из которых работал инструктором вагонного депо, а второй - помощником машиниста того же депо.

В 1980 году в здание переехало учрежденное в 1978 году при Синдиской текстильной фабрике профтехучилище номер семь.

Волость Тори заказала полный снос давно пустовавшего здания. Участок планируется привести в порядок и озеленить. Общая стоимость работ составляет 39 488 евро, самофинансирование составляет 11 846 евро. Работы по сносу должны завершиться к завтрашнему вечеру.