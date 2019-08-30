Из-за нехватки средств "русский театр Хельсинки" выставлен на продажу
Хельсинкский 140-летний Александровский театр вместе с пристройкой выставлен на продажу. Об этом сообщила компании по управлению недвижимостью Senaatti-kiinteistöt, передает Yle.
Александровский театр был построен в 1879 году и служил русским театром финской столицы. С 1919 по 1993 год в здании располагалась Финская опера.
Общественный тендер был открыт сегодня. Вопрос о возможной продаже театра встал пару лет назад в качестве альтернативы реконструкции, финансируемой государством.
Продажа обоснована тем, что у государства не нашлось применения театру, а также необходимых средств для масштабной реконструкции старинных зданий.
Театру необходим обширный капитальный ремонт, стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро. Также техническое обеспечение и сценическую технику необходимо обновить.
Для театра ищут покупателя, который с уважением относится к культуре и истории здания. Театр – одна из исторических достопримечательностей Хельсинки.
По словам руководителя продаж Senaatti-kiinteistöt Йенны Киукконен, у покупателя также должно быть достаточно ресурсов для ремонта и содержания театра. Также ожидается использование театра по прямому назначению.
Театр и пристройка, появившаяся в 1950-х годах, находятся в управлении Senaatti-kiinteistöt с 2005 года.
Потенциальным покупателям Александровского театра необходимо подать заявку не позднее конца октября.