Из-за нехватки средств "русский театр Хельсинки" выставлен на продажу

Александровский театр был построен в 1879 году и служил русским театром финской столицы. С 1919 по 1993 год в здании располагалась Финская опера.

Общественный тендер был открыт сегодня. Вопрос о возможной продаже театра встал пару лет назад в качестве альтернативы реконструкции, финансируемой государством.

Продажа обоснована тем, что у государства не нашлось применения театру, а также необходимых средств для масштабной реконструкции старинных зданий.

Театру необходим обширный капитальный ремонт, стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро. Также техническое обеспечение и сценическую технику необходимо обновить.

Для театра ищут покупателя, который с уважением относится к культуре и истории здания. Театр – одна из исторических достопримечательностей Хельсинки.

По словам руководителя продаж Senaatti-kiinteistöt Йенны Киукконен, у покупателя также должно быть достаточно ресурсов для ремонта и содержания театра. Также ожидается использование театра по прямому назначению.

Театр и пристройка, появившаяся в 1950-х годах, находятся в управлении Senaatti-kiinteistöt с 2005 года.