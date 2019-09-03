Численность заключенных в Эстонии снижается

Общее количество заключенных в тюрьмах Эстонии вновь упало ниже отметки 2500 человек, в первый раз такое же сокращение численности заключенных было отмечено в мае этого года.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что по состоянию на понедельник в тюрьмах и арестных домах Эстонии находились в общей сложности 2488 человек, из них 1958 осужденных и 530 задержанных.
В тюрьмах открытого типа содержатся 172 человека и под криминальным надзором в общей сложности 4034 человека.
Пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус в мае этого года сообщила BNS, что впервые в истории численность заключенных в тюрьмах и арестантских камерах в Эстонии упала ниже 2500.
По состоянию на 21 мая этого года численность заключенных в тюрьмах и арестантских камерах в Эстонии составляла в общей сложности 2499 человек, в том числе 1981 осужденных и 518 арестованных. В открытых тюрьмах находились 154 человека, под криминальным надзором 4146 человек.
По словам Раммус, еще в начале мая в тюрьмах и арестантских камерах в Эстонии было в общей сложности 2523 заключенных.
В марте 2014 года численность заключенных впервые оказалась ниже 3000 человек. В середине прошлого десятилетия заключенных было 4410, к 2012 году это число понизилось до 3371.