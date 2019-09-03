Численность заключенных в Эстонии снижается

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что по состоянию на понедельник в тюрьмах и арестных домах Эстонии находились в общей сложности 2488 человек, из них 1958 осужденных и 530 задержанных.

В тюрьмах открытого типа содержатся 172 человека и под криминальным надзором в общей сложности 4034 человека.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус в мае этого года сообщила BNS, что впервые в истории численность заключенных в тюрьмах и арестантских камерах в Эстонии упала ниже 2500.

По состоянию на 21 мая этого года численность заключенных в тюрьмах и арестантских камерах в Эстонии составляла в общей сложности 2499 человек, в том числе 1981 осужденных и 518 арестованных. В открытых тюрьмах находились 154 человека, под криминальным надзором 4146 человек.

По словам Раммус, еще в начале мая в тюрьмах и арестантских камерах в Эстонии было в общей сложности 2523 заключенных.