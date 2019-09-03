Галерея и видео: в Харьюмаа грузовик вылетел с дороги и перевернулся на крышу

На шоссе Рийзипере-Вазалемма в Ауде, Харьюмаа, произошла авария, в ходе которой грузовик перевернулся на крышу. Фотограф Мартин Илуструмм рассказал, что видел, как выехавший из-за поворота грузовик сам съехал с дороги.

На фотографиях с места происшествия видно, что рядом с перевернувшимся на крышу грузовиком стояли два встревоженных мужчины. Поскольку грузовик перевернулся на обочине дороги, инцидент не помешал движению.