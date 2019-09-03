Скончался один из самых заслуженных гандбольных тренеров Эстонии

Сергей Исаев около двадцати лет назад всерьез увлекся гандболом и стал одним из тренеров СК "Реваль-Спорт", работая с командами девушек в Копли. В сложном с различных точек районе Исаев смог полностью посвятить себя любимом делу и сумел воспитать не одну гандболистку-участницу Высшей эстонской гандбольной лиги. Под руководством Исаева команды девушек СК "Реваль-Спорт" завоевывали различные призы на международных турнирах и в чемпионате Эстонии. Самая известная ученица Исаева - двукратная лучшая гандболистка Эстонии, единственная из состава сборной команды страны выступающая за рубежом, Алина Молкова.