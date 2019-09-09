Эстония была бита Голландией

Голландия - исторически интересный соперник для Эстонии. Сколько раз с ними не играли - получалось интересно. Сегодняшний интерес сводился к одному вопросу; а не повторится ли гостевой матч с Германией, когда Эстония была рекордно бита 0:8?
Стартовый состав нашей команды претерпел изменения: вместо Константина Васильева и Артура Пика на игру с Голландией вышли Михкель Айнсалу и Кен Калласте. Голландцы же выступали в своем сильнейшем составе. Состав этот таков, что наша команда, к сожалению, смотрится неопытными и не особо умелыми юнцами, по сравнению с Бабелом, Ван Дейком, которого, правда, Зенев пару раз смог обыграть звездного защитника "Ливерпуля", но на этом в первом тайме и было с позитивом покончено: нам не удавалось перейти центр поля, а голландцы, открыв счет на 18-й минуте спокойно жали наших к воротам, не давая спокойно начать атаку. Счет открыл Райан Бабел, он же его на 48-й минуте удвоил и произошло это обычным способом: подача с фланга в центр, удар, гол - 0:2.
Третий гол в наши ворота организовал Мемфис Депай. Голландец спокойно принял мяч, обработал, посмотрел где вратарь и ворота, а далее ударом в угол сделал счет 3:0 в пользу Голландии.
Далее игра успокоилась окончательно: голландцы окончательно поняли, что от такой сборной Эстонии ждать плохого не придется, а эстонские футболисты старались с голландцами играть в одном темпе. Получалось очень короткими, эпизодическими отрезками. "Оранжевые" же играли в охотку, подбрасывая в костер в нужное время дровишек: перед тем как украинский арбитр окончательно затушил веселый костер голландев, Вейналдум успел забить четвертый мяч в игре и установить окончательный счет 4:0 на 87-й минуте встречи.
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