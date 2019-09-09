Эстония была бита Голландией

Стартовый состав нашей команды претерпел изменения: вместо Константина Васильева и Артура Пика на игру с Голландией вышли Михкель Айнсалу и Кен Калласте. Голландцы же выступали в своем сильнейшем составе. Состав этот таков, что наша команда, к сожалению, смотрится неопытными и не особо умелыми юнцами, по сравнению с Бабелом, Ван Дейком, которого, правда, Зенев пару раз смог обыграть звездного защитника "Ливерпуля", но на этом в первом тайме и было с позитивом покончено: нам не удавалось перейти центр поля, а голландцы, открыв счет на 18-й минуте спокойно жали наших к воротам, не давая спокойно начать атаку. Счет открыл Райан Бабел, он же его на 48-й минуте удвоил и произошло это обычным способом: подача с фланга в центр, удар, гол - 0:2.