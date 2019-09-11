Ср, 11.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Неаполь за 101 евро!

Неаполь.

ФОТО: Oliver Hartwich/Phantermedia/Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 120 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бильбао начиная со 144 евро

Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 173 евро

Туда-обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 258 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 417 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 437 евро

Туда-обратно из Таллинна на юг Италии начиная с 82 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная с 83 евро

Туда-обратно из Таллинна в Неаполь начиная со 101 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 102 евро

Читать также

Актуально

Таллинн

Читать также

НАВЕРХ