Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Неаполь за 101 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 120 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бильбао начиная со 144 евро
Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 173 евро
Туда-обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 258 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 417 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 437 евро
Туда-обратно из Таллинна на юг Италии начиная с 82 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная с 83 евро
Туда-обратно из Таллинна в Неаполь начиная со 101 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 102 евро