Сборная Эстонии в драматичном поединке уступила чемпионам мира в стартовом матче волейбольного ЧЕ

В первой партии подопечные Георге Крецу вели только после первых розыгрышей 1:0 и 2:1, далее поляки, сумевшие показать процент в атаке равный 68, против наших 54, захватили инициативу и сумели оторваться, правда не более чем на пять мячей. Однако и такого гандикапа хватило для того, чтобы не упустить в концовке партии преимущество, когда Эстония рванула с 18:23 до 21:23.

Вторую уверенно начала наша сборная поведя 3:0, а затем и 6:2. Правда поляки к середине партии Польша не только сравняла счет 13:13, но и в следующем розыгрыше вышла вперед 13:14. Равная игра продолжалась до счета 21:21, а далее блок Ардо Креэка позволил нашим выйти вперед и ошибка поляков подарила нам +2. Чемпионам мира еще три раза удалось сравнять счет (23:23 - 25:25),мо Роберт Тяхт и Марккус Кеэль сумели дожать соперников и во второй партии счет сравнялся.

В начале третьей партии запасные сборной Эстонии отправили нашу команду в небольшой отрыв 5:3, но надолго запала у наших ребят не хватило. К середине партии игра выравнялась, а при счете 17:17 грубо ошибся Андрус Раадик и поляки уже своего не упустили, победив в третьей партии 22:25.

Заключительная партия была равной только до счета 10:10. Сборная Эстонии, как показалось, подустала, а поляки убежали в отрыв, который принес им победу в партии 17:25 и матче 1:3.