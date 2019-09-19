Чт, 19.09.2019
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Хельме о госбюджете на 2020 год: мы ищем возможности для роста зарплат в определенных приоритетных секторах

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Мартин Хельме.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

По словам министра финансов Мартина Хельме, госбюджет на 2020 год составит более 11 млрд евро, по сравнению с этим годом он вырастет на несколько сотен миллионов евро.

«Расходы и инвестиций, а также поступления превышают отметку в 11 миллиардов, к этому добавятся зарубежные средства», - сказал министр на пресс-конференции правительства в четверг. Он добавил, что рост госбюджета по сравнению с текущим годом связан с хорошим состоянием экономики Эстонии и ростом налоговых поступлений.

По словам Хельме, в следующем году на социальную защиту выделят около 3,6 млрд евро, в том числе 2 млрд евро на пенсии, а 1,6 млрд евро на здравоохранение.

«Мы занимаемся и тем, чтобы найти возможность роста зарплат в определенных приоритетных секторах», - сказал министр. Приоритетными он назвал сферы внутренней безопасности, образования и культуры, зарплаты также должны подняться в учреждениях, подчиняющихся Министерству окружающей среды.

На кабинетном совещании в четверг правительство продолжает обсуждение проекта госбюджета на 2020 год. Правительство планирует утвердить проект во вторник, а в среду представить его Рийгикогу.

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