Хельме о госбюджете на 2020 год: мы ищем возможности для роста зарплат в определенных приоритетных секторах

«Расходы и инвестиций, а также поступления превышают отметку в 11 миллиардов, к этому добавятся зарубежные средства», - сказал министр на пресс-конференции правительства в четверг. Он добавил, что рост госбюджета по сравнению с текущим годом связан с хорошим состоянием экономики Эстонии и ростом налоговых поступлений.

По словам Хельме, в следующем году на социальную защиту выделят около 3,6 млрд евро, в том числе 2 млрд евро на пенсии, а 1,6 млрд евро на здравоохранение.

«Мы занимаемся и тем, чтобы найти возможность роста зарплат в определенных приоритетных секторах», - сказал министр. Приоритетными он назвал сферы внутренней безопасности, образования и культуры, зарплаты также должны подняться в учреждениях, подчиняющихся Министерству окружающей среды.