Равнодушие жителя Эстонии могло стоить человеку жизни

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Вчера до полудня в полицию сообщили, что из дома призрения в Пыхья-Пярнумаа пропал 76-летний Аллан. Работники видели его в последний раз около девяти часов утра того же дня. Полицейским сообщили, что пропавший не воспринимает адекватно окружающую среду.

«Полицейские приступили к поискам Аллана в окрестностях попечительского дома, - рассказывает пярнуский участковый Алар Абель. - Проверили ближайшие улицы, подъезды домов, открытые подвалы и пустующие здания, но Аллана не нашли».

Поскольку беспокойство о благополучии пожилого человека только нарастало и было известно, что из дома призрения он ушел в тапочках и неподходящей для такой погоды одежде, полицейские привлекли к поискам вертолет.

«Вертолет прибыл на поиски пропавшего вчера около 14.30 и нашел его через полтора часа так глубоко в лесу, что в тот день наземными силами мы бы не добрались до поисков в том районе», - сказал Абель, добавив, что учитывая ночные температуры, вертолет спас жизнь Аллана.

С высоты птичьего полета было видно, что Аллан находился в двух километрах от дома призрения, но речь шла об очень труднодоступной, болотистой местности.

Аллана доставили в дом призрения, где его осмотрели медики скорой помощи.

Абель призывает всех, кто заметит людей в несоответствующей погоде одежде, особенно пожилых и детей, не проходить мимо и поинтересоваться, знают ли они, куда направляются. Вчера Аллана, гуляющего во дворе в тапочках, заметил один местный житель, но не сообщил об этом в полицию. Это выяснилось позже.