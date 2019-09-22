В Ласнамяэ появятся СПА-центр и олимпийский бассейн: строительство обойдется в десятки миллионов евро

Власти Таллинна озвучили максимальную стоимость строительства СПА-комплекса на улице Варраку в Ласнамяэ, который включит в себя и бассейн по олимпийским стандартам.
По словам вице-мэра Таллинна Эхи Вырк, стоимость строительства на превысит 55 миллионов евро. При этом сам бассейн можно было бы построить за девять миллионов евро, пишет rus.err.ee.
По плану мэрии, краеугольный камень нового спортивного объекта будет заложен в 2021 году.
Детальную планировку земельного участка на улице Варраку, 14 и прилегающей территории, позволяющую построить у спортхолла "Тондираба" бассейн с 50-метровыми плавательными дорожками и тренировочный бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками, столичная горуправа утвердила в октябре 2017 года.