За десять лет квартиры в Эстонии подорожали на 140 процентов! Что будет, когда уедут украинские строители?

В июле 2009 года кризис достиг своего дна: согласно индексу Pindi, отражающему результаты мониторинга средней стоимости сделок с квартирной недвижимостью в крупнейших городах Эстонии, данный показатель составлял 624 евро. На сегодняшний день он поднялся до 1499 евро.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман признал, что, хотя рост распределяется по годам и городам неравномерно, однако за последнее десятилетие индекс ни разу не уходил в минус.

«Всех, естественно, интересует вопрос о том, что будет дальше. До тех пор, пока мировая экономика сохраняет стабильность, и в Эстонии не произойдет ничего плохого. При этом, наш сектор недвижимости более уже не находится в столь серьезной зависимости от шведских банков, а вовсе зависит от туризма», – заметил Сооман.

«Невзирая на широкую волну инвестиций, остаток сбережений частных лиц в Эстонии приближается к рекордным восьми миллиардам евро, и примерно половина сделок с недвижимостью совершается без привлечения банковского кредита. Это свидетельствует о том, что свободные деньги на рынке еще так скоро не закончатся. Примечательно то, что также примерно половина сделок с квартирами совершается не с целью приобретения жилплощади лично для себя, поскольку ее планируется сдавать в аренду. В крупных городах инвесторы все чаще вкладывают средства в сдавающиеся в краткосрочную аренду жилые площади, что приносит существенно большую прибыль. Airbnb и аналогичные веб-приложения открывают хорошие возможности для предложения туристам выгодной услуги размещения», – объяснил Сооман.

«Таким образом, пока хватает туристов, будет достаточно возможностей и на рынке недвижимости. Однако здесь есть одна загвоздка – в случае остывания мировой экономики путешествия станут первой строкой, которую люди вычеркнут из своего бюджета, поэтому инвесторам рекомендую накапливать спасительный буфер для реализации плана B, – сказал он. – Если исчезнут и украинские строители, то в условиях обострившейся конкуренции усложнятся также и поиски долгосрочных квартиросъемщиков, поэтому бездумная скупка квартир при помощи банковских кредитов для их последующей сдачи в аренду не представляется достаточно перспективной деятельностью», – добавил он.