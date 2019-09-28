Сб, 28.09.2019
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  • Фото: на шоссе Таллинн-Тарту водитель Mazda протаранил BMW на глазах изумленной полиции

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту водитель Mazda протаранил BMW на глазах изумленной полиции

Сегодня, 28 сентября, в полдень на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту в Мяо произошло ДТП: Mazda врезался в остановленный полицией BMW. 

Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не обратил внимание, что на обочине дороги припаркован BMW и врезался в него. В момент ДТП на шоссе проходила полицейская операция, в рамках которой проверяли трезвость водителей. Водитель BMW находился в полицейском автомобиле.

Хотя ограничение скорости на время рейда было 70 км/ч и на шоссе была хорошая видимость, по какой-то причине 34-летняя женщина, сидевшая за рулем Mazda, не обратила внимание на происходящее впереди. В автомобиле она была одна. Она получила легкие травмы и была доставлена в Ярвамааскую больницу для проверки состояния здоровья.

После ДТП BMW остался на правой стороне обочины, а Mazda отлетела в дорожное ограждение с левой стороны дороги.

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