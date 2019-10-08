В Германии угнанный грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили: более 10 пострадавших

Грузовик въехал в понедельник в стоявшие на светофоре легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), пострадали 17 человек. Об этом сообщило полицейское управление Западного Гессена.
Инцидент произошел у местного железнодорожного вокзала, водитель задержан. Всего были повреждены восемь автомобилей.
#Islamic #terror in #Limburg, #Germany. A man hijacked a #truck and rammed it into a number of cars. 16 victims I njured. Driver was heard calling out to #Allah several times. #Muslim #Migrants #Islam #Jihad #Sharia pic.twitter.com/YYj3fAOF6e— John Smith (@John_Left_Green) 7 октября 2019 г.
По информации Frankfurter Neue Presse, мужчина угнал грузовик и преднамеренно направил его в стоявшие на светофоре легковушки. Кроме того, газета пишет, что очевидцы слышали, как он в речи несколько раз произнес «Аллах». По данным издания, пострадали в общей сложности 17 человек.
В правоохранительных органах подтвердили, что грузовой автомобиль, который в понедельник, 7 октября, в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен) въехал в легковые автомобили, стоявшие на светофоре, был ранее угнан.
Полиция Западного Гессена, однако, призвала в Twitter воздержаться от спекуляций на тему возможных мотивов злоумышленника. «Подозреваемый задержан, наше расследование продолжается», — отметили в правоохранительных органах.
«Мы публикуем то, что точно известно, а не то, что кто-то хочет услышать», — приводит агентство DPA слова представителя полиции.