Рейнсалу: чтобы положить конец конфликту на Украине, нужно оказать давление на агрессора

На встрече также обсуждались ситуация на Украине, европейская безопасность, политика расширения ЕС и напряженная обстановка в Сирии, передал МИД.

По словам Рейнсалу, ЕС должен для решения конфликта на Украине сохранять единство и верность своим принципам. «Международное сообщество должно гарантировать, что повышенное давление с требованиями урегулировать ситуацию будут оказывать не на Украину, а на Россию. Россия является в этой ситуации агрессором, нет причин идти ей навстречу. Как мы видели в случае с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы, Россия воспринимает встречные шаги как награду за ее действия», - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу выразил надежду, что встреча так называемой нормандской четверки позволит приблизиться к решению и показать, насколько серьезно нужно относиться к России. «До тех пор, пока Россия не выполнит полностью Минские протоколы и будет продолжать провокационные действия вроде выдачи паспортов жителям Донецка и Луганска, должны сохраняться единство и санкции ЕС», - сказал он.

Обсуждая тему расширения ЕС, Рейнсалу заявил, что Эстония поддерживает Северную Македонию и Албанию в их усилиях и подчеркнул, что начало переговоров в интересах доверия к ЕС.

Министры также обсудили напряженную обстановку в Сирии и выразили надежду, что политическое решение будет максимально быстро найдено посредством усилий в рамках ООН, чтобы гуманитарная обстановка не стала еще хуже. Эстония и Франция вместе с другими действующими и будущими странами ЕС-членами СБ ООН поддержали совместное обращение, в котором Турцию призывают прекратить одностороннюю военную операцию.

«Мы твердо намерены тесно сотрудничать с Францией в Совете безопасности — сильный и единый голос Европы позволит предупреждать и прекращать конфликты», - сказал Рейнсалу.

Министры по предложению Рейнсалу договорились приступить к работе по заключению обширного договора о киберсотрудничестве, чтобы вывести на новый уровень крайне успешное киберсотрудничество Эстонии и Франции в ООН, ЕС и НАТО.