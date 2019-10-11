Рейнсалу: чтобы положить конец конфликту на Украине, нужно оказать давление на агрессора

Для того, чтобы разрешить конфликт на Украине, нужно оказать давление на агрессора Россию, сказал глава МИД Урмас Рейнсалу на встрече со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
На встрече также обсуждались ситуация на Украине, европейская безопасность, политика расширения ЕС и напряженная обстановка в Сирии, передал МИД.
По словам Рейнсалу, ЕС должен для решения конфликта на Украине сохранять единство и верность своим принципам. «Международное сообщество должно гарантировать, что повышенное давление с требованиями урегулировать ситуацию будут оказывать не на Украину, а на Россию. Россия является в этой ситуации агрессором, нет причин идти ей навстречу. Как мы видели в случае с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы, Россия воспринимает встречные шаги как награду за ее действия», - сказал Рейнсалу.
Рейнсалу выразил надежду, что встреча так называемой нормандской четверки позволит приблизиться к решению и показать, насколько серьезно нужно относиться к России. «До тех пор, пока Россия не выполнит полностью Минские протоколы и будет продолжать провокационные действия вроде выдачи паспортов жителям Донецка и Луганска, должны сохраняться единство и санкции ЕС», - сказал он.
Обсуждая тему расширения ЕС, Рейнсалу заявил, что Эстония поддерживает Северную Македонию и Албанию в их усилиях и подчеркнул, что начало переговоров в интересах доверия к ЕС.
Министры также обсудили напряженную обстановку в Сирии и выразили надежду, что политическое решение будет максимально быстро найдено посредством усилий в рамках ООН, чтобы гуманитарная обстановка не стала еще хуже. Эстония и Франция вместе с другими действующими и будущими странами ЕС-членами СБ ООН поддержали совместное обращение, в котором Турцию призывают прекратить одностороннюю военную операцию.
«Мы твердо намерены тесно сотрудничать с Францией в Совете безопасности — сильный и единый голос Европы позволит предупреждать и прекращать конфликты», - сказал Рейнсалу.
Министры по предложению Рейнсалу договорились приступить к работе по заключению обширного договора о киберсотрудничестве, чтобы вывести на новый уровень крайне успешное киберсотрудничество Эстонии и Франции в ООН, ЕС и НАТО.
Рейнсалу поблагодарил своего коллегу за уже сделанный вклад Франции в размещенную в Эстонии боевую группу и за решение вернуться в 2021 году. Он также высоко оценил важность проводящейся под командованием Франции операции «Бархан» для борьбы с глобальным терроризмом.