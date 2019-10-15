Глава «Отечества»: такое впечатление, что Банк Эстонии превратился в партию

«Честно говоря, мне непонятно, зачем Банк Эстонии подготовил пресс-релиз, в котором нет анализа. Этот анализ, насколько я понимаю, опубликуют только в ноябре. Создается впечатление, что в Эстонии образовалась новая партия, которая вмешивается в политику по актуальным вопросам и составляет пресс-релизы», - сказал Сеэдер, по мнению которого, Банк Эстонии различными методами пытается влиять на общественное мнение.

Напомним, что Банк Эстонии рекомендует правительству не менять статус обязательной накопительной пенсии на добровольный, поскольку в результате этого пенсии по старости у людей могут оказаться меньше ожидаемого. Кроме того, это может привести к тому, что в будущем придется повысить пенсионные платежи.