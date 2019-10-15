Вт, 15.10.2019
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  • Глава «Отечества»: такое впечатление, что Банк Эстонии превратился в партию

Глава «Отечества»: такое впечатление, что Банк Эстонии превратился в партию

Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: SANDER ILVEST / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Действия Банка Эстонии, который накануне провел инфочас по готовящемуся анализу последствий запланированной правительством пенсионной реформы, напоминают действия политической партии. Так считает председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер, который инициировал перевод второй пенсионной ступени на добровольную основу, пишет Rus.ERR.

«Честно говоря, мне непонятно, зачем Банк Эстонии подготовил пресс-релиз, в котором нет анализа. Этот анализ, насколько я понимаю, опубликуют только в ноябре. Создается впечатление, что в Эстонии образовалась новая партия, которая вмешивается в политику по актуальным вопросам и составляет пресс-релизы», - сказал Сеэдер, по мнению которого, Банк Эстонии различными методами пытается влиять на общественное мнение.

Напомним, что Банк Эстонии рекомендует правительству не менять статус обязательной накопительной пенсии на добровольный, поскольку в результате этого пенсии по старости у людей могут оказаться меньше ожидаемого. Кроме того, это может привести к тому, что в будущем придется повысить пенсионные платежи.

«План правительства изменить пенсионную систему может привести к кратковременному рывку в росте экономики Эстонии в случае, если желающих выйти из второй пенсионной ступени будет много. Однако вслед за коротким ускорением последует замедление роста экономики или даже его спад, в результате это негативно скажется на уровне жизни людей в Эстонии», - предостерег Банк Эстонии.

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