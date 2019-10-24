Март Хельме: Урмас Симон не является кандидатом EKRE в генпрокуроры

Глава МВД Март Хельме заявил на пресс-конференции правительства в четверг, что присяжный адвокат Урмас Симон не является кандидатом EKRE в генеральные прокуроры страны.
По словам Хельме, потенциальная кандидатура Симона выдумана журналистами. «Урмас Симон не является нашим кандидатом на пост генерального прокурора страны», - заявил он.
По словам Хельме, представители правительства не будут обсуждать этот вопрос за столом на пресс-конференции. «Этот спор мы завершим внутри коалиции», - сказал он.
Премьер-министр Юри Ратас сказал, что кандидатуру нового генпрокурора представит министр юстиции. «Дадим ему время. На данный момент мне пока не представили ни одного кандидата», - сказал Ратас.
Министр юстиции Райво Аэг на инфочасе Рийгикогу в среду заявил, что Лавли Перлинг после 31 октября еще какое-то время будет исполнять обязанности генпрокурора.
«Это действительно неизбежно, это факт, что в конце следующей недели эти временные рамки закроются и у Лавли Перлинг пройдет последний рабочий день этого должностного срока. По состоянию на сегодняшний день нужно сказать, что в правительстве не сформировалось консенсуса по тому, чтобы генпрокурором оставалась Лавли Перлинг. На сегодняшний день позиция правительства по организации работы по-прежнему четко гласит, что решения правительства должны приниматься в порядке консенсуса и основываться на всеобщем одобрении. Так что достаточно вероятно, что после 31 октября Лавли Перлинг хотя бы некоторое время должна будет продолжать исполнять обязанности генпрокурора, поскольку нельзя же, чтобы прокуратура оставалась без руководителя. А дальше, разумеется, нам — правительству, прежде всего мне самому, а затем в сотрудничестве с правительством следует найти дальнейшие решения», - отметил он.
Аэг заявил, что по-прежнему придерживается той же позиции — Лавли Перлинг успешно справилась с задачей руководства госпрокуратурой и всей системой прокуратуры.
«Приоритеты, поставленные перед прокуратурой, реализованы или хотя бы по ним начата работа, приложены серьезные усилия, чтобы начать эти действия и сделать их приоритетными для прокуратуры», - сказал он.
Министр ответил на касавшиеся должности генпрокурора страны вопросы Каи Каллас, Юргена Лиги, Хельмен Кютт и Евгения Осиновского.