Правительство не собирается упразднять освободившийся с отставкой Кинго министерский пост

Министрам был задан вопрос о том, что они думают об идее члена Рийгикогу Марко Михкельсона упразднить портфель министра внешней торговли и инфотехнологий, добавив ответственность за область инфотехнологий в портфель министра экономики и инфраструктуры, а также создав в МИДе отдельный пост для министра внешней торговли.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что министры правительства и количество министерских портфелей определяются коалиционным соглашением, и, насколько ему известно, ни один из партнеров по коалиции не хотел говорить об отступлении от коалиционного соглашения.

В то же время Ратас отметил, что функции входящего в зону ответственности Министерства экономики и коммуникаций министра внешней торговли и информационных технологий частично совпадают с функциями МИДа. Он привел в пример иностранных дипломатов и работу Фонда развития предпринимательства. Правительство ранее обсуждало, как лучше организовать их работу. «Но упразднение должности министра не обсуждалось», - заверил премьер-министр Ратас.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что министр внешней торговли и информационных технологий уполномочен задавать направления работы и в Министерстве иностранных дел.

Министр внутренних дел Март Хельме добавил, что другие министерства также занимаются поиском иностранных контактов и созданием возможностей для предпринимателей. Он привел в пример деятельность министра сельской жизни Марта Ярвика и его зарубежные визиты.

Заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) считает, что отставка Керт Кинго (EKRE) с поста министра внешней торговли и инфотехнологий создает хорошую возможность упразднить этот пост и разделить смежные области между разными министерствами.

«Нынешний портфель министра внешней торговли и инфотехнологий можно было бы упразднить так, чтобы области, связанные с экономикой, были объединены с портфелем министра экономики и инфраструктуры, а все вопросы внешней торговли были бы переданы в ведение Министерства иностранных дел, где можно создать портфель министра внешней торговли", - предложил реформист.