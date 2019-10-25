Пт, 25.10.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна во Флоренцию за 141 евро!

Флоренция.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Австралию начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 153 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Венецию начиная со 128 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Неаполь начиная со 134 евро

Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 48 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 141 евро

Туда-обратно из Таллинна в Верону начиная со 144 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сен-Мартен начиная с 489 евро

Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 499 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 536 евро

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