Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна во Флоренцию за 141 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Австралию начиная с 99 евро
Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 153 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Венецию начиная со 128 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Неаполь начиная со 134 евро
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 48 евро
Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 141 евро
Туда-обратно из Таллинна в Верону начиная со 144 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сен-Мартен начиная с 489 евро
Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 499 евро
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 536 евро