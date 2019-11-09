«Все жители Эстонии должны на хорошем уровне владеть эстонским»: полномочия Языковой инспекции хотят расширить

Сегодня в Тарту на собрании совета уполномоченных председатель "Отечества" (Isamaa) Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что партия продолжит прилагать усилия, чтобы все жители Эстонии на хорошем уровне владели эстонским языком.
Совет уполномоченных утвердил три основных направления деятельности по защите эстонского языка, пишет rus.err.ee.
Во-первых, "Отечество" инициирует переход на эстоноязычное образования в тех местных самоуправлениях, где эта партия представлена.
Во-вторых, чтобы сохранить и защитить эстонский язык, предлагается создать вместо нынешней Языковой инспекции Языковой департамент с расширенными полномочиями.
В-третьих, при заключении договоров с университетами на новый период будет уделяться больше внимания сохранению и развитию эстоноязычного образования.