«Все жители Эстонии должны на хорошем уровне владеть эстонским»: полномочия Языковой инспекции хотят расширить

Сегодня в Тарту на собрании совета уполномоченных председатель "Отечества" (​Isamaa) Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что партия продолжит прилагать усилия, чтобы все жители Эстонии на хорошем уровне владели эстонским языком.