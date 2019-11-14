Мужчина, возможно, ученик открыл огонь в калифорнийской школе: есть раненые
Недалеко от Лос-Анджелеса, США в средней школе города Санта-Кларита произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, сообщает Guardian.
По данным местной полиции, одетый в темную одежду мужчина азиатского происхождения открыл огонь в школе спустя всего несколько минут с начала учебного дня.
Детей эвакуировала полиция.
Стрелок был задержан не сразу. Полиция вела розыск более часа. После задержания его увезли в больницу, поскольку он был ранен. Есть предположения, что он является учеником этого же учебного заведения - старшей школы Согус.
По предварительным данным, ранены по меньшей мере шестеро человек. Они доставлены в больницу. Состояние здоровья - неизвестно.
**UPDATE** #Saugus | FS111 | 21900 Centurion Way #SantaClarita | BC6 reporting 6 patients transported, unknown conditions. #LACoFD— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) 14 ноября 2019 г.
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