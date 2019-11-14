Мужчина, возможно, ученик открыл огонь в калифорнийской школе: есть раненые

По данным местной полиции, одетый в темную одежду мужчина азиатского происхождения открыл огонь в школе спустя всего несколько минут с начала учебного дня.

Стрелок был задержан не сразу. Полиция вела розыск более часа. После задержания его увезли в больницу, поскольку он был ранен. Есть предположения, что он является учеником этого же учебного заведения - старшей школы Согус.