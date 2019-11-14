Чт, 14.11.2019
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Мужчина, возможно, ученик открыл огонь в калифорнийской школе: есть раненые
Дополнено 20:20

Sündmuspaik Santa Claritas.

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Недалеко от Лос-Анджелеса, США в средней школе города Санта-Кларита произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, сообщает Guardian.

По данным местной полиции, одетый в темную одежду мужчина азиатского происхождения открыл огонь в школе спустя всего несколько минут с начала учебного дня.

Детей эвакуировала полиция.

Стрелок был задержан не сразу. Полиция вела розыск более часа. После задержания его увезли в больницу, поскольку он был ранен. Есть предположения, что он является учеником этого же учебного заведения - старшей школы Согус.

По предварительным данным, ранены по меньшей мере шестеро человек. Они доставлены в больницу. Состояние здоровья - неизвестно.

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