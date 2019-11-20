Будьте бдительны: новые методы квартирных воров

У вас может быть заключен договор с охранной фирмой, и вы уверены, что извне вам беда не грозит, но злоумышленники порой оказываются хитрее, пишет портал Postimees.
Эстонские семьи все чаще используют платных помощников по хозяйству: уборщиц, нянь и садовников нанимают не только богатые и знаменитые, договоры с обслуживающим персоналом теперь вполне естественны и для обычной семьи. Но проникновение в дом, в сущности, постороннего человека, даже, казалось бы, заслуживающего доверия, может закончиться вполне себе детективной историей.
Как сообщает CreditDonkey, все чаще случается, что нанятый персонал выполняет функцию наводчика и передает сообщникам информацию о том, какие ценности имеются в доме. Он также знает планировку жилища, расположение мебели и коды от системы сигнализации. Имея эту информацию, домушники легко проникают в дом и опустошают его.
Что же делать? Конечно, от помощников по хозяйству отказываться не стоит, но если они вам необходимы, нужно тщательно проверять их благонадежность, а также наличие рекомендаций. Совершенно незнакомому человеку вход в ваш дом должен быть закрыт.