Водитель BMW сбил двух детей: во всем оказались виноваты другие автовладельцы

«Он объяснил, что в тот день на обочине были припаркованы автомобили и когда дети из их тени вышли на пешеходный переход, он их просто не заметил, - сказала порталу Sakala пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. - К счастью, дети не пострадали, школьный врач их осмотрел».

14 ноября полиция назначила 41-летнему водителю BMW, который на пешеходном переходе задел школьников, в рамках ускоренного производства штраф в размере 300 евро, поскольку водитель должен на нерегулируемом переходе уступать дорогу пешеходам и, если несчастный случай произошел, водитель должен оставаться на месте происшествия и позвонить в полицию.

По данным Sakala, водитель остановился и побеседовал с детьми. Поскольку оба мальчика на первый взгляд травм не получили, водитель продолжил путь, а дети пошли в школу. Там они рассказали о случившемся, их осмотрела школьная медсестра, о ДТП сообщили в полицию и родителям.

Полиция установила личность водителя благодаря свидетелям, которые передали описание автомобиля. Поскольку регистрационный номер был неизвестен, полиция проверяла передвигающиеся в районе автомобили в соответствии с переданными очевидцами приметами и так добралась до водителя. Он сожалел о случившемся и сообщил, что не знал, что его разыскивает полиция.

Чувство безнаказанности

По словам вице-мэра Вильянди Кальви Мяртина, это инцидент один из примеров чувства безнаказанности, которое возникает у многих передвигающихся по Вильянди водителей. Так, полиция и горуправа уже полгода воюют над тем, кто будет заниматься дорожным надзором и организацией парковки в Вильянди.

Полиция считает, что это обязанность города, руководство города напротив, что закон дает им такое право, но это служебный долг полиции.

«На самоуправления после утраты уездных управ навалилось много новых обязательств, но денег на это не было выделено достаточно», - объясняет Мяртин, добавляя, что город не может взять на себя еще одну обязанность, поскольку на это нет денег.

По словам директора Кесклиннаской школы Ааво Соопа, перед началом уроков многие паркуют и останавливают автомобили зачастую там, где это в соответствии с разметкой или законом запрещено. В отсутствии лучшего варианта иногда автомобиль останавливают прямо на пешеходном переходе, чтобы ребенок вышел из машины. «В то же время это вовсе не постоянная проблема. Иногда долгое время этой проблемы нет», - говорит Соопа. Из-за чего в некоторые дни водители паркуются в неположенных местах, директор не смог объяснить.

Пешеходный переход сместят

В ноябре комиссия по дорожному движению пришла к выводу, что нынешний пешеходный переход на улице Кыргемяэ следует убрать и перенести к перекрестку улиц Якобсони и Кыргемяэ. В этом случае водитель при повороте направо будет видеть, переходят люди дорогу или нет.

Ааво Соопа также предложил сделать улицу Кыргемяэ между улицами Пости и Якобсони односторонней, чтобы можно было ехать только от улицы Якобсони в сторону улицы Пости. Эту идею комиссия до сих пор не поддержала.

По словам входящего в состав комиссии специалиста горуправы Хейкки Теэару, среди членов комиссии есть как те, кто поддерживает, так и те, кто выступает против. Он говорит, что в любом случае до изменения организации движения следует проанализировать, как этот план повлияет на нагрузку соседних улиц.

Согласно идеи Соопа, можно также ввести новую систему дигизнаков, когда улица будет становиться односторонней только на несколько часов в день. По оценке Теэару, это новомодный, но опасный вариант, поскольку если в чужом городе водители ездят по знакам, в родных краях чаще передвигаются по памяти и может произойти так, что временным ограничениям не будут следовать.