Фото: роскошная вилла в итальянском стиле недалеко от Таллинна ждет покупателя

В большой шикарной вилле, которая находится в пятнадцати километрах от Таллинна, насчитывается целых двенадцать комнат, пишет Postimees.
Интерьер виллы площадью 900 квадратных метров поражает своей роскошью.
Кроме жилых помещений в доме расположены бассейн, баня, кинозал, биллиардная и гараж.
Дизайн внутренних помещений выдержан в классическом стиле. В таком доме можно запросто почувствовать себя королем маленького королевства! Море находится в 600 метрах от дома.
Фотографии роскошного дома можно посмотреть на странице портала недвижимости KV.EE.