График: эстонское дизельное топливо оказалось одним из самых дорогих в Европе

Вчера Министерство финансов сообщило, что рассматривает вопрос о снижении акциза на дизельное топливо, так как исследование, проведенное Эстонским институтом конъюнктуры на основе опроса транспортных компании Эстонии, приходит к выводу, что снижение акцизного налога на дизельное топливо повысит конкурентоспособность автоперевозчиков.

По данным Института конъюнктуры, Эстония занимает восьмое место в Европейском союзе по ставке акцизного сбора на дизельное топливо (493 евро за 1000 литров дизельного топлива). Ставка акцизного налога в Эстонии на 7% ниже, чем в Финляндии, на 33% выше, чем в Латвии и на 42% выше, чем в Литве. До 2015 года уровень акцизного налога на дизельное топливо в Эстонии был близок к уровню Латвии и Литвы, но с повышением в 2016 году ставка акцизного налога стала ближе к уровню Финляндии.

Акцизы и налог с оборота вместе составляют около 54% розничной цены дизельного топлива в Эстонии, по этому показателю Эстония занимает девятое место в Европейском Союзе. По состоянию на 11 ноября литр дизельного топлива на автозаправочных станциях Эстонии стоил на 16 центов дороже, чем в Латвии, и на 21 цент дороже, чем в Литве. На российских заправках дизельное топливо стоило в среднем 0,63 евро за литр в 2018 году.