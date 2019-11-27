Фото и видео: обещания столичных властей улучшить обслуживание улиц оказались пустышкой

Скользили как машины на проезжей части, так и пешеходы на тротуаре. Где это было возможно, люди шли по траве. До девяти утра проблема гололеда не была решена.

Читательница Rus.Postimees рассказала, что по межквартальным улицам в Ыйсмяэ и Мустамяэ не пройти, а на территории Maxima в Куллеркупу также гололед, не устраненный с помощью песка. И в Ласнамяэ на улице Раадику скользкий тротуар, отмечает она.

Ласнамяэ. ФОТО: фото читателя

Троуар на улице Трумми сегодня был таким скользким, что передвигаться по нему было невозможно. Пешеходы шли по проезжей части, где автомобили растопили слой льда. Подобную картину сегодня утром можно было наблюдать по всему Таллинну.

Еще вчера пространство перед дверью аэропора напоминало стекло, сообщил один из читателей.

На бульваре Сыпрузе в Таллинне около пешеходного перехода два автомобиля врезались в столб из-за того, что на дороге было скользко. ФОТО: Lugeja foto

«На всех трамвайных остановках очень скользко. Было невозможно смотреть, как люди, как-то держась, пытались выйти из трамвая... посчастливилось и самому упасть», - рассказал еще один читатель. О том, что на трамвайных остановках скользко, сообщали многие.