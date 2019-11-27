Фото и видео: обещания столичных властей улучшить обслуживание улиц оказались пустышкой
Мэр Таллина Михаил Кылварт обещал при утверждении городского бюджета на следующий год улучшить зимнее обслуживание улиц, однако сегодня утром Таллинн превратился в сплошной большой каток, передает Postimees.
Скользили как машины на проезжей части, так и пешеходы на тротуаре. Где это было возможно, люди шли по траве. До девяти утра проблема гололеда не была решена.
Читательница Rus.Postimees рассказала, что по межквартальным улицам в Ыйсмяэ и Мустамяэ не пройти, а на территории Maxima в Куллеркупу также гололед, не устраненный с помощью песка. И в Ласнамяэ на улице Раадику скользкий тротуар, отмечает она.
Троуар на улице Трумми сегодня был таким скользким, что передвигаться по нему было невозможно. Пешеходы шли по проезжей части, где автомобили растопили слой льда. Подобную картину сегодня утром можно было наблюдать по всему Таллинну.
Еще вчера пространство перед дверью аэропора напоминало стекло, сообщил один из читателей.
«На всех трамвайных остановках очень скользко. Было невозможно смотреть, как люди, как-то держась, пытались выйти из трамвая... посчастливилось и самому упасть», - рассказал еще один читатель. О том, что на трамвайных остановках скользко, сообщали многие.
Rus.Postimees ждет фотографии и видео с самых скользких мест Таллинна и призывает поделиться сегодняшним опытом скольжения по столичным улицам по адресу vene@postimees.ee, также можете отправить сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользоваться формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.