Пт, 29.11.2019
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Фото: так выглядит лучшая ванная комната Эстонии

Лучшая ванная.

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

В традиционном конкурсе Kodu kauniks 2019 выбирали не только лучший дом и сад. Была награждена даже лучшая ванная комната!

Почетное звание лучшей ванной комнаты Эстонии и 1000 евро от фирмы Gustavsberg получили Эвели Хинтс и Гуннар Лепасаар из деревни Оонурме в Ида-Вирумаа.

Лучшая ванная комната.

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

Отремонтировав старый хутор, пара устроила в главном доме настоящее спа. К ванной сделали пристройку, получилось большое пространство с открытой планировкой, а смело использованные материалы для отделки и элементы дизайна интерьера позволили получить очень оригинальный результат.

Лучшая ванная комната.

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

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