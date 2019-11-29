Фото: так выглядит лучшая ванная комната Эстонии

Почетное звание лучшей ванной комнаты Эстонии и 1000 евро от фирмы Gustavsberg получили Эвели Хинтс и Гуннар Лепасаар из деревни Оонурме в Ида-Вирумаа.

Отремонтировав старый хутор, пара устроила в главном доме настоящее спа. К ванной сделали пристройку, получилось большое пространство с открытой планировкой, а смело использованные материалы для отделки и элементы дизайна интерьера позволили получить очень оригинальный результат.