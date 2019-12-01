Подборка Rus.Postimees: Щелкунчик, Смешарики, комната хулиганов и многое другое

Выбор огромный — театры, культурные центры и музеи предлагают самые разные мероприятия. Спектакли, всевозможные мастерские, праздники с хороводами вокруг елки, курсы по изготовлению подарков, развлекательно-образовательные и спортивные мероприятия — в мире детских праздничных развлечений легко затеряться. Мы решили облегчить вам задачу и составили подборку детских мероприятий в столице.

Среди новогодних и рождественских мероприятий для детей лидируют, без сомнения, спектакли. Причем постановки — на любой вкус, среди них найдутся и те, которые будут интересны зрителям всех возрастов.

Планета праздников

В этом году Русский театр предлагает четыре новогодних постановки для детей. В большом зале театра будет проходить «Мастерская Деда Мороза». Юных гостей научат мастерить новогодние украшения, открытки и подарки. В комнате новогодних историй расскажут сказки и даже дадут возможность сочинить собственную. Сайт театра обещает зрителям небывалые новогодние истории о добре и зле, настоящей дружбе, подвигах и неземных чудесах. В самой веселой комнате мастерской — комнате хулиганов — сказочные персонажи проверят гостей на ловкость, силу и смекалку. Кроме того, можно будет отправить письмо Деду Морозу и угоститься в новогоднем кафе. Предусмотрен и уголок для самых маленьких, где малыши смогут провести время с родителями, пока старшие дети занимаются в мастерской. Посетителей ждут новогодняя фотосессия, театральная лотерея и розыгрыш билетов на новогодние спектакли в Русский театр. По окончании мероприятия все участники получат дипломы и сладкий подарок. Действо подойдет детям от трех лет и старше. Мастерская будет открыта 13, 16, 17 и 18 декабря. Стоимость билета — 12 евро.

Юных зрителей ждут и на премьере спектакля «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки», поставленного по произведению уральской сказочницы Анны Богачевой. Это история о девочке, попросившей у Деда Мороза очень необычный подарок, — какой, можно догадаться по названию, — и она его, разумеется, получит. Рекомендуемый возраст зрителя — 3+. Постановку можно посмотреть в период с седьмого декабря по четвертое января. Стоимость билета — от 13 до 19 евро.

Другой праздничный спектакль для детей в Русском театре — «Морожены песни» — создан по одноименной сказке писателя Степана Писахова. Главный герой — мальчик Алеша, который по бабушкиной просьбе отправляется на базар за елкой, а затем попадает в волшебную деревню Уйма. Деревня всем хороша, вот только есть одно «но» — выхода из нее нет. Эта поучительная история, герою которой нужно пройти испытания и осознать свои ошибки, будет интересна и взрослым зрителям. Рекомендуемый возраст для посещения — 4+. Ребенку до 3 лет (включительно) вход бесплатный, если он будет сидеть на коленях у сопровождающего. Спектакль будет показан 10 и 22 декабря. Стоимость билета — от 7 до 14 евро.