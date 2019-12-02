Пн, 2.12.2019
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Фото: водитель потерял управление над автомобилем и совершил ДТП

Сегодня утром около 8.35 в Тартумаа в поселке Юленурме столкнулись Mercedes Benz и Volkswagen, сообщает Tartu Postimees.

По предварительным данным, водитель ехавшего со стороны Юленурме в сторону Тарту Mercedes Benz из-за скользкой дороги потерял управление над автомобилем и столкнулся с ехавшим в противоположную сторону Volkswagen.

В ДТП люди не пострадали. Но на месте происшествия в утренний час пик была закрыта для движения одна полоса. На данный момент дорога уже очищена от последствий аварий.

Водители смогли договориться и далее инцидентом будет заниматься страховая компания.

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