Фото: водитель потерял управление над автомобилем и совершил ДТП

Сегодня утром около 8.35 в Тартумаа в поселке Юленурме столкнулись Mercedes Benz и Volkswagen, сообщает Tartu Postimees.
По предварительным данным, водитель ехавшего со стороны Юленурме в сторону Тарту Mercedes Benz из-за скользкой дороги потерял управление над автомобилем и столкнулся с ехавшим в противоположную сторону Volkswagen.
В ДТП люди не пострадали. Но на месте происшествия в утренний час пик была закрыта для движения одна полоса. На данный момент дорога уже очищена от последствий аварий.
Водители смогли договориться и далее инцидентом будет заниматься страховая компания.