Фото: водитель потерял управление над автомобилем и совершил ДТП

По предварительным данным, водитель ехавшего со стороны Юленурме в сторону Тарту Mercedes Benz из-за скользкой дороги потерял управление над автомобилем и столкнулся с ехавшим в противоположную сторону Volkswagen.

В ДТП люди не пострадали. Но на месте происшествия в утренний час пик была закрыта для движения одна полоса. На данный момент дорога уже очищена от последствий аварий.