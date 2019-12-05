Традиционная пресс-конференция Медведева: в чате трансляции - сплошь вопросы про самолет его жены

"Нам нужно посмотреть что работает, что не работает. У нас есть Союзное государство, мы часто спорим, уровень интеграции между нашими странами очень высокий, несмотря на эмоциональный фон. Нужно сделать все, чтобы эта интеграция сохранилась. Мы должны видеть свет в конце туннеля - куда нас ведет интеграция", - сказал премьер.

При этом он отметил, что любая интеграция частично сокращает суверенитет, и этого не нужно бояться.

Примечательно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко, который параллельно выступал в Национальном собрании страны, заявил, что белорусы не собираются сдавать независимость и суверенитет страны. Президент Белоруссии заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал он.

Об исчезновении иностранных лекарств

"Не было цели, чтобы те или иные иностранные препараты исчезли из аптек", - заявил премьер в ответ на вопрос о том, что в последнее время участились жалобы пациентов и их родных на невозможность приобрести в аптеках зарубежные жизненно важные препараты.

Медведев согласился, что такие случаи бывают, а тема дефицита препаратов резонансная, потому что с этим сталкиваются все. По его словам, у граждан должен быть выбор. "Мы в последние годы не жалели денег на бесплатные лекарства, чтобы их закупать - в этом году на эти цели выделили 150 млрд рублей, в следующем - на 25 млрд рублей больше. Есть перечень жизненно важных лекарств, сейчас уже в этом списке 760 наименований", - сказал глава правительства.

Он заявил, что политика импортозамещения не направлена на то, что лишить людей зарубежных лекарств - это просто неприемлемо, негуманно, невозможно. По его словам, нужно стимулировать иностранных производителей лекарств приходить на российский рынок.

О домашнем насилии

Медведев заявил, что у него пока нет окончательной позиции по широко обсуждаемому законопроекту о профилактике домашнего насилия, но отметил, что раз эта тема обсуждается, если люди жалуются, значит насилие есть. "Это не придумали журналисты. На самом деле, эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать", - сказал премьер.