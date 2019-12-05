Традиционная пресс-конференция Медведева: в чате трансляции - сплошь вопросы про самолет его жены

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 декабря дает традиционную пресс-конференцию об итогах работы правительства за год. Это двенадцатая по счету встреча главы российского правительства с журналистами. В пресс-службе правительство сообщили, что премьер подведет итоги работы кабмина в этом году и обозначит стоящие перед ним задачи, пишет Newsru.com.
В прошлом году Медведев давал интервью журналистам всего пяти телеканалов, и оно получилось едва ли не самым скучным. На сей раз в студии собрались представители более 20 федеральных каналов, представленных в двух цифровых мультиплексах.
В числе приглашенных - известная блогер и ведущая телеканала "Пятница", обладательница премии ТЭФИ Анастасия Ивлеева, бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, представляющая телеканал СТС, Тимур Батрутдинов из Comedy Club и сотрудники МУЗ ТВ. Детский канал "Карусель" представляет школьница. Ведущие пресс-конференции отметили, что с появлением на пресс-конференции новых лиц "стало веселее".
Накануне пресс-конференции Медведева Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о самолете, которым пользуется супруга премьера Светлана Медведева. ФБК выяснил, что самолет зарегистрирован на офшор Белиза по той же схеме, что и лайнер, на котором летает ведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде. Основатель ФБК Алексей Навальный запустил флешмоб #СамолетСветланыМедведевой, призвав журналистов задать главе правительства вопрос о воздушном судне.
Пользователи соцсетей подхватили призыв оппозиционера, засыпав соцсети Медведева, в которых он анонсировал пресс-конференцию, эмодзи в виде самолета, хештегом #СамолетСветланыМедведевой и клипом Валерии "Самолет". Комментарии к прямой трансляции конференции тоже пестрят хэштегами о самолете.
На пресс-конференции и Ивлеева, и Батрутдинов. Вау. Это началась "работа с молодежью". Нашему Димону явно хотят поправить имидж pic.twitter.com/8LV1kFnyYU— Alexey Navalny (@navalny) December 5, 2019
Как у НТВ красиво в комментариях под трансляцией пресс-конференции Медведева. @ntvru, ваши зрители хотят вопроса про #СамолетСветланыМедведевой, обратите внимание! pic.twitter.com/kpW9u7kBNb— Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) December 5, 2019
О суверенном интернете
Анастасия Ивлеева поинтересовалась у премьера, планируется ли в рамках закона о "суверенном интернете" закрыть YouTube. "Никто ничего закрывать не собирается и YouTube как был, так и останется. Закон, о котором вы говорите, направлен не на то, чтобы что-то там запретить, цель в том, чтобы нас не отрезали от мировой сети", - ответил Медведев.
По его словам, запреты в интернете неэффективны и достаточно легко обходятся. "И те, кто зарабатывают на YouTube, смогут зарабатывать - хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", - добавил Медведев.
По его мнению, все обсуждения запретов в интернете и невозможности отрезать Россию от мировой сети - "это обывательские разговорчики". Медведев заверил, что производителям контента беспокоиться не о чем, так как, в этом вопросе все зависит только от того, насколько они сами успешны и интересны аудитории.
Об интеграции с Белоруссией
Медведев назвал очень высоким уровень интеграции с Белоруссией, "несмотря на эмоциональный фон". Вопрос был задан в преддверии 20-й годовщины подписания договора о Союзном государстве.
"Нам нужно посмотреть что работает, что не работает. У нас есть Союзное государство, мы часто спорим, уровень интеграции между нашими странами очень высокий, несмотря на эмоциональный фон. Нужно сделать все, чтобы эта интеграция сохранилась. Мы должны видеть свет в конце туннеля - куда нас ведет интеграция", - сказал премьер.
При этом он отметил, что любая интеграция частично сокращает суверенитет, и этого не нужно бояться.
Примечательно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко, который параллельно выступал в Национальном собрании страны, заявил, что белорусы не собираются сдавать независимость и суверенитет страны. Президент Белоруссии заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал он.
Об исчезновении иностранных лекарств
"Не было цели, чтобы те или иные иностранные препараты исчезли из аптек", - заявил премьер в ответ на вопрос о том, что в последнее время участились жалобы пациентов и их родных на невозможность приобрести в аптеках зарубежные жизненно важные препараты.
Медведев согласился, что такие случаи бывают, а тема дефицита препаратов резонансная, потому что с этим сталкиваются все. По его словам, у граждан должен быть выбор. "Мы в последние годы не жалели денег на бесплатные лекарства, чтобы их закупать - в этом году на эти цели выделили 150 млрд рублей, в следующем - на 25 млрд рублей больше. Есть перечень жизненно важных лекарств, сейчас уже в этом списке 760 наименований", - сказал глава правительства.
Он заявил, что политика импортозамещения не направлена на то, что лишить людей зарубежных лекарств - это просто неприемлемо, негуманно, невозможно. По его словам, нужно стимулировать иностранных производителей лекарств приходить на российский рынок.
О домашнем насилии
Медведев заявил, что у него пока нет окончательной позиции по широко обсуждаемому законопроекту о профилактике домашнего насилия, но отметил, что раз эта тема обсуждается, если люди жалуются, значит насилие есть. "Это не придумали журналисты. На самом деле, эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать", - сказал премьер.
Он отметил, что в документе есть интересные новеллы, в частности, запрет агрессору приближаться к жертве. "Вопрос в верификации и не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики этого законопроекта", - сказал Медведев. Он также указал, что в нынешней версии законопроекта нет уголовной и административной ответственности. "И это тоже вопрос, нужна она там или нет", - сказал премьер. "В 21 веке никого не может утешить формула "Бьёт значит любит".