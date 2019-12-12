В следующем году в Эстонии построят четыре крытых футбольных холла

Строительство холлов при сотрудничестве Министерства культуры и Эстонского футбольного союза начнется в следующем году. Крытые футбольные площадки планируется построить в Тарту, Хаапсалу, Вильянди и Рапла.

По словам председателя депутатской группы в поддержку футбола и председателя группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева, радует то, что эта инициатива нашла поддержку как в правительстве, так и в парламенте. «Каждый инвестированный в спорт, а значит, в здоровье евро обязательно окупится. В следующем году мы продолжим работать над тем, чтобы крытые футбольные площадки были построены в Ида-Вирумаа. Ведь в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ футбол очень популярен, активно занимается молодежь этим видом спорта также в Йыхви и Кивиыли. Поэтому и на северо-востоке должны быть достойные условия для проведения тренировок и матчей», - сказал Дмитриев.

Строительство одного крытого футбольного холла обойдется в среднем ориентировочно в 1,2 миллиона евро. Расходы на содержание холлов будут нести местные самоуправления. «На сегодняшний день в Эстонии, по сравнению с Северными странами, крайне мало крытых футбольных полей. Так, если у нас одно футбольное поле приходится на 9571 жителей, то в Финляндии этот показатель равен 1338. Это также касается и крытых холлов – в соседней Финляндии их в разы больше, чем у нас», - отметил Дмитриев.