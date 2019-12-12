Бюджет Таллинна на 2020 год утвержден: на что его потратят

Общий объем городского бюджета составил около 824 миллионов евро. Председатель горсобрания Тийт Терик отметил, что ко второму чтению фракции представили 81 предложение о внесении изменений. «Горсобрание одобрило 11 из представленных предложений, что увеличило объем бюджета почти на миллион евро», – сказал председатель горсобрания.

Тийт Терик продолжил, что сфера образования по-прежнему остается в бюджете приоритетной. Расходы в сфере образования в общей сложности составят 40% бюджета будущего года, то есть около 263 миллионов евро совместно с государственными субсидиями. Объем инвестиций запланирован в объеме около 49 миллионов евро, в общей сложности в следующем году начнутся работы по реновации в 13 школах и детских садах.

На различные программы по предотвращению и прекращению травли в школах предусматривается более 50 000 евро. Постепенно приводятся в порядок и реконструируются игровые площадки, чтобы создать условия для развития и игр детей с особыми потребностями, а также их семей. На обеспечение услуги опорного лица детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности предусмотрено выделение около 2 миллионов евро, что частично покроют средства, сэкономленные в связи с прекращением вещания Таллиннского телевидения.

Впервые в ходе производства городского бюджета применен новый подход, который дает оппозиции возможность вносить предложения о введении изменений на сумму объемом до миллиона евро. В качестве одного из изменений, оппозиция предложила поднять зарплаты помощникам воспитателей в детских садах на 50 евро. «Несмотря на то, что Таллинн ежегодно поднимает зарплату воспитателям детских садов, рост зарплат действительно должен быть более быстрым, – сказал мэр Кылварт. – В данном случае наши взгляды совпали с предложением оппозиции, которое мы можем реализовать совместно».

В сфере социальной опеки предусмотрены средства для обеспечения социального благополучия и расширения возможностей участия в общественной жизни различных целевых групп горожан. Так, предусмотрены услуги и пособия для семей с детьми, пожилых людей, людей с особыми потребностями и других нуждающихся в поддержке. Работников по уходу в следующем году ждет рост зарплат на 20%, также, в связи с тем, что на государственном уровне остался нерешенным вопрос об оказании сестринской услуги в крупных попечительских домах, город финансирует из своего бюджета услугу сестринского ухода на дому как для хронических больных, так и для клиентов, проживающих в Ируском попечительском доме. На половину увеличится объем оказания услуги опорных лиц для взрослых с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, часовая оплата услуги возрастет с 6 до 10 евро.

В сфере дорог и улиц приоритетным будет ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, на эти цели будет выделено восемь миллионов евро, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. В общей сложности город направит в эту сферу около 70 миллионов евро. В числе прочего, продолжится строительство пешеходных и велодорожек, а также троп здоровья, чтобы улучшить условия для активного образа жизни таллинцев любого возраста.

В сфере благоустройства продолжится приведение в порядок парков и зеленых насаждений, на эти цели бюджет предусматривает около трех миллионов евро. Также продолжится развитие общинных садов и огородов в районах города.

Одним из крупнейших инвестиционных объектов станет проект по развитию Таллиннского городского театра, на это будет выделено 5,7 миллиона евро. В связи с тем, что временной площадкой театра станет культурный центр Сальме, в центре будет проведена основательная реконструкция, что потребует около 800 000 евро.